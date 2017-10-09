09/10/2017 19:32


Vize yasakları ne zaman başlayacak

vize yasağı

ABD ile Türkiye'nin birbirine karşı vize başvurularını askıya almasıyla yasak bu akşamdan itibaren resmen başlıyor

Yasaklar kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara bugün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı.  Yarın akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise yarın akşam 22.00’dan sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.

Kaynak: DHA


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