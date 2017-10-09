09/10/2017 07:43


Türkiye'den ABD'nin vize kararına karşı adım

vize

Türkiye, ABD'nin vize adımının ardından Washington büyükelçiliği aracılığıyla ABD vatandaşlarının vize başvurularının askıya alındığını açıkladı

Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanı sıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." denildi.


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