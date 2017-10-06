TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni Raporu özetleri

AB ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinin dördüncü turu gerçekleşti. 19-20 Ekim tarihinde bir araya gelecek olan AB liderleri Brexit müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek.

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni

AB Komisyonu, Gürcistan'ın dış finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 45 milyon € tutarında mali yardım aktarılmasını önerdi. Önerilen makro mali yardım, ülkenin 12 Nisan 2017'de onaylanan Uluslararası Para Fonu (IMF) programının yürütülmesine de destek sağlayacak.

AB Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda israfının önlenmesi ve anti-mikrobiyal direnç konusunda ortak çalışmalar yürütme kararı aldı.

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen referandumda halkın %90’ı Madrid yönetiminden bağımsızlık yönünde oy kullanırken, %7,9’u bağımsızlık için “hayır” dedi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasında Avrupa’nın kapsamlı bir reform sürecinden geçmesi gerektiğini belirtti ve güçlü bir AB için görüşlerini açıkladı.

AB ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinin dördüncü turu gerçekleşti. 19-20 Ekim tarihinde bir araya gelecek olan AB liderleri Brexit müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek.

AB Komisyonu, 2016 yılında Avrupa’da insansız hava araçları – dronlar (İHA) ve uçakların yakın temasını da içeren 1200’den fazla güvenliği tehdit eden olay meydana gelmesi nedeniyle AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na AB genelinde geçerli olacak kurallar benimsenmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’nu onaylaması sonrasında AB Komisyonu, Afrika ve AB’nin komşu ülkelerine yönelik yatırımları artırmak üzere Dış Yatırım Planı uygulamasına başladı.

AB Komisyonu internet platformları üzerinden nefret, şiddet ve terörizmi körükleyen yasadışı içeriğin tespit edilmesi, proaktif olarak önlenmesi ve kaldırılmasına yönelik ilkeleri içeren yönerge önerisini sundu.