06/10/2017 12:47


Cumhurbaşkanlığından Gökçek-Erdoğan görüşmesine dair açıklama

melih gökçek ve erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı sitesinden bir açıklama yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklama şöyle: Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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