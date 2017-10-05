05/10/2017 23:17


Kulisleri sallayan iddia Erdoğan Gökçek'ten önce Edip Uğur'la görüştü

edip uğur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçek'ten önce Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la görüştüğü ortaya çıktı

Abdülkadir Selvi, katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın Edip Uğur'la da görüştüğünü kaydetti. Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Uğur ise bu iddiaları yalanlamış ve "17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum" demişti. 


Melih Gökçek
Son dakika Melih Gökçek kritik görüşme hakkında açıklama yaptı
edip uğur
Kulisleri sallayan iddia Erdoğan Gökçek'ten önce Edip Uğur'la görüştü
Melih Gökçek
Erdoğan ile görüşen Melih Gökçek istifa mı ediyor
Başbakanlık Ofisi
Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli saatler
erdoğan ve gökçek
Son dakika kritik görüşme sona erdi
İlgili Haberler
erdoğan ve gökçek

Son dakika kritik görüşme sona erdi

Kadir Mısıroğlu gibi bir meczub için cumhuriyet savcıları göreve

abd

ABD elçiliğinden tutuklama kararına jet yanıt

ABD İstanbul konsolosluğu

Zekeriya Öz ile görüşen irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
Melih Gökçek

Son dakika Melih Gökçek kritik görüşme hakkında açıklama yaptı

Melih Gökçek

Erdoğan ile görüşen Melih Gökçek istifa mı ediyor

Başbakanlık Ofisi

Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli saatler

Faruk Çelik

Faruk Çelik apar topar ameliyata alındı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yarın çok geç olacak

Gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’taki gelişmeler, bir anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonları olarak da değerlendirilmelidir. Her iki taraftaki gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika’nın desteğindeki PKK/ ...

Devam