Kulisleri sallayan iddia Erdoğan Gökçek'ten önce Edip Uğur'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçek'ten önce Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la görüştüğü ortaya çıktı

Abdülkadir Selvi, katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın Edip Uğur'la da görüştüğünü kaydetti. Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Uğur ise bu iddiaları yalanlamış ve "17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum" demişti.