05/10/2017 22:57


Son dakika kritik görüşme sona erdi

erdoğan ve gökçek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti öncesi randevu verdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bu akşam görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu akşam saatlerinde Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği sürpriz zirve sona erdi.

Açıklama yapılmadı

Gökçek'in, Erdoğan'ın İran ziyaretinden önce talep ettiği görüşme, Erdoğan'ın davetiyle bu akşam gerçekleşti.Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


erdoğan ve gökçek
Son dakika kritik görüşme sona erdi
Faruk Çelik
Faruk Çelik apar topar ameliyata alındı
bağdadi
ABD Bağdadi'ye ait ses kayıtlarının gerçekliğini kanıtladı
Naim Süleymanoğlu
Milli halterci Süleymanoğlu'ndan beklenen haber geldi
erdoğan ve gökçek
Bomba haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek ile bir araya geldi
İlgili Haberler

Kadir Mısıroğlu gibi bir meczub için cumhuriyet savcıları göreve

abd

ABD elçiliğinden tutuklama kararına jet yanıt

ABD İstanbul konsolosluğu

Zekeriya Öz ile görüşen irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı

Hakan Acar

Türk Yeşil Dev Hakan Acar arabayı tek başına kaldırdı İngiltere gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
Faruk Çelik

Faruk Çelik apar topar ameliyata alındı

bağdadi

ABD Bağdadi'ye ait ses kayıtlarının gerçekliğini kanıtladı

Naim Süleymanoğlu

Milli halterci Süleymanoğlu'ndan beklenen haber geldi

erdoğan ve gökçek

Bomba haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek ile bir araya geldi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Yarın çok geç olacak

Gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’taki gelişmeler, bir anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonları olarak da değerlendirilmelidir. Her iki taraftaki gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika’nın desteğindeki PKK/ ...

Devam