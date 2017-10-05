Son dakika kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti öncesi randevu verdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bu akşam görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu akşam saatlerinde Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği sürpriz zirve sona erdi.
Açıklama yapılmadı
Gökçek'in, Erdoğan'ın İran ziyaretinden önce talep ettiği görüşme, Erdoğan'ın davetiyle bu akşam gerçekleşti.Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.