05/10/2017 12:47


ABD elçiliğinden tutuklama kararına jet yanıt

abd

ABD Büyükelçiliği tarafından ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T'nin tutuklanmasına tepki gösterildi

İşte ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama: Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarının Türk anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir.

On yıllardır, her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında işbirliğini artırma çabaları, iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır.

 

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