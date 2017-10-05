05/10/2017 07:10
Zekeriya Öz ile görüşen irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı
17-25 Aralık operasyonu öncesinde Zekeriya Öz ve diğer emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü tespit edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T tutuklandı
Güvenlik nedeniyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan M.T "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.