05/10/2017 07:10


Zekeriya Öz ile görüşen irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı

ABD İstanbul konsolosluğu

17-25 Aralık operasyonu öncesinde Zekeriya Öz ve diğer emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü tespit edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T tutuklandı

Güvenlik nedeniyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan M.T "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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