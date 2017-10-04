04/10/2017 18:57


Türk Yeşil Dev Hakan Acar arabayı tek başına kaldırdı İngiltere gündemine oturdu

Hakan Acar

Londra dışında havalimanı şehri olan Luton kentinde yaşayan Hakan Acar isimli Türk kökenli adam otopark tartışmasını aracı kaldırırak sona erdirdi. Türk genç Acar, teyzesinin evinin önüne park eden aracı tek başına kaldırarak yolu açtı.İşte o şok anlar ve video

Londra dışında havalimanı şehri olan Luton kentinde yaşayan Hakan Acar isimli Türk kökenli adam otopark tartışmasını 'aracı kaldırırak' sona erdirdi. Acar, teyzesinin evinin önüne park eden aracı tek başına kaldırarak yolu açtı.Acar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobili ön tamponundan yakaladı ve yaklaşık bir tonluk aracı kaldırarak geriye itti. Terden daha iyi güç almak için terliklerini çıkaran Acar,  teyzesi ve komşusu arasındaki anlaşmazlığın bir aydır devam ettiğini ve tartışmanın büyümemesi için müdahale ettiğini söyledi.İzleyenler Acar'a çizgi roman kahramanı "Yeşil Dev" (Hulk) den hareket ederek, "Türk Yeşil Dev" lakabını taktı. Hatalı park edilen otomobilin sahibi ise motoruna zarar geldiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.Acar'ın otomobili itme anı sosyal medyada paylaşılınca bir anda gündeme oturdu. Hakan Acar bugunkü gazetelerde kendini görünce cok mutlu oldugunu dile getirdi. İşte o anlar

 

 

 

 

Londra dışında havalimanı şehri olan Luton kentinde yaşayan Hakan Acar isimli Türk kökenli adam otopark tartışmasını aracı kaldırırak sona erdirdi.

 

 

Hakan Acar bugunkü gazetelerde kendini görünce cok mutlu oldugunu dile getirdi. İşte o anlar

 

 

 

 

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