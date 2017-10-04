04/10/2017 15:28


İki lider görüştü 'Çok önemli kararlar aldık'

ruhani ve erdoğan

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede önemli kararlar alındı

Ruhani yaptığı açıklamada, "İkili görüşmede çok önemli kararlar aldık. İki ülke ticareti milli para birimi ile yapacak. Bankacılık alanında alınan kararlar inşallah ünümüzdeki hafta sonuna kadar hayata geçecek. İki ülke arasında seyahatleri kolaylaştırmak ve ürün ticaretini arttırmak için çalışmalar yapılacak. Bunun için 3 gümrük kapısını 24 saat çalıştırma kararı aldık. 2’si hemen faaliyete geçecek, üçüncüsü teknik çalışmaların ardından başlayacak." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan Ruhani söyle devam etti: "İki ülke arasında yatırımcılık ilişkilerinin geliştirilmesi adına İran tarafı Türk tarafına gerekli imkanları ve destekleri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türk tarafı da İran’a bunun için hazır olduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili Türk tarafı İran tarafından daha fazla doğalgaz almaya hazır olduğunu bildirdi. İki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. İran tarafı aynı zamanda Türk tarafından yatırım yapmasını istedi. Türk tarafı da yatırımlara hazır olduğunu belirtti."


Turkiye Almanya iliskileri
Amsterdam’da Türkiye Almanya ilişkileri masaya yatırıldı
istanbul okul
İstanbul'da 6 Ekim Cuma günü okullar tatil edilecek mi
Naim Süleymanoğlu
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında üzen haber
Lucescu
Lucescu'dan kritik maç öncesi flaş açıklamalar
ruhani ve erdoğan
İki lider görüştü 'Çok önemli kararlar aldık'
İlgili Haberler
Turkiye Almanya iliskileri

Amsterdam’da Türkiye Almanya ilişkileri masaya yatırıldı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan

SÖZCÜ’YE AÇILAN DAVA MUHALİFLERİ SUSTURMAYA YÖNELİKTİR

şiddetli deprem

Son 150 yıldaki depremler insan kaynaklı

Katalonya referandumu

Katalonya referandumunda bağımsızlığa onay çıktı

Son Dakika Haberleri
istanbul okul

İstanbul'da 6 Ekim Cuma günü okullar tatil edilecek mi

Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında üzen haber

Lucescu

Lucescu'dan kritik maç öncesi flaş açıklamalar

kar yağışı

Meteoroloji ilk uyarısını yaptı kar yağışı geliyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Sorunlar Yumağı

Sorunsuz insan ve sorunsuz ülke olmaz. Önemli olan; sorunlarınızı çözüyor olmanız,  zaman içinde farklı sorunlar ile karşılaşıyor olsanız bile sorun stoğunuzun sorun çözme yeteneğinizin ötesinde ...

Devam