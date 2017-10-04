İki lider görüştü 'Çok önemli kararlar aldık'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede önemli kararlar alındı

Ruhani yaptığı açıklamada, "İkili görüşmede çok önemli kararlar aldık. İki ülke ticareti milli para birimi ile yapacak. Bankacılık alanında alınan kararlar inşallah ünümüzdeki hafta sonuna kadar hayata geçecek. İki ülke arasında seyahatleri kolaylaştırmak ve ürün ticaretini arttırmak için çalışmalar yapılacak. Bunun için 3 gümrük kapısını 24 saat çalıştırma kararı aldık. 2’si hemen faaliyete geçecek, üçüncüsü teknik çalışmaların ardından başlayacak." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan Ruhani söyle devam etti: "İki ülke arasında yatırımcılık ilişkilerinin geliştirilmesi adına İran tarafı Türk tarafına gerekli imkanları ve destekleri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türk tarafı da İran’a bunun için hazır olduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili Türk tarafı İran tarafından daha fazla doğalgaz almaya hazır olduğunu bildirdi. İki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. İran tarafı aynı zamanda Türk tarafından yatırım yapmasını istedi. Türk tarafı da yatırımlara hazır olduğunu belirtti."