Katalonya referandumunda bağımsızlığa onay çıktı

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde yapılan referandum oylamasında yüzde 90,09 bağımsızlığa evet dedi

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Pazar günü yapılan ve şiddet olaylarının damga vurduğu referandumun ardından bağımsız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı.Puigdemont, referandum sonuçlarıyla birlikte tek taraflı bağımsızlık ilan etmenin de önünün açıldığını ifade etti. Puigdemont, diğer önde gelen Katalan liderlerle birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, "Bu umut ve acı dolu günde, Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkı kazanmıştır... Hükümetim önümüzdeki birkaç gün içerisinde bugünkü oylamanın sonuçlarını halkımızın egemenliğinin vücut bulduğu Katalan parlamentosuna yollayacak" dedi. Puigdemont ayrıca Avrupa Birliği'nin artık "kafasını başka yöne çevirmeyi sürdüremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

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Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 2,3 milyon geçerli oy kullanıldığını ve halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini açıkladı. Referandumda 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 7,87 oldu. Katalonya'da yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Böylece katılım oranı da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.Katalonya bağımsızlık referandumu, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmiş ve hükümet de oylamayı durdurmak için önlemler alacağını açıklamıştı. İspanyol polisi, halkın oy kullanmasına engel olmaya çalışırken, oy pusulalarına ve sandıklara da el koymuştu.