İBB yeni başkanı seçilen Mevlüt Uysal görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılğı'na Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Mevlüt Uysal getirildi. Uysal bugün görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Uysal, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'ten görevi devraldı. Eski başkan Topbaş devir teslime katılmazken AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayları tam kadro hazır bulundu.

Başkanlık mühürünü teslim alarak göreve başlayan Uysal ise yaptığı konuşmada "Önce meclisimize teşekkür ediyoruz. Genel başkanımıza, teşkilatımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu mühür geçmişte İstanbul'da bir çok elde dolaştı. Hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Duamız bu mühürü alırken böyle mutlu kalabalık bir ortamda aldık. İnşallah bu mühürü teslim ederken de aynı muhteşem mutluluk heyecan içinde devrederiz diyorum" dedi.