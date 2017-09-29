29/09/2017 10:41


Son dakika Türk işçileri yurda dönüyor

türk işçiler

Türk şirketler Erbil-İstanbul seferiyle Türk işçileri yurda taşıyor

Sabah erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

İşçilerden Furkan Toker, "Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık" dedi. Toker, "İşsiz mi kaldınız?" sorusuna da "Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim" diye yanıtladı.

Kaynak: HÜRRİYET


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