29/09/2017 09:31


TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik hava harekatı düzenledi

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, “28 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” bilgisi alındı. 


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