Behzat Ç'nin senaristi Emrah Serbes tutuklandı

Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes geçtiğimiz günlerde karıştığı bir kazayla ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu

Emrah Serbes, 22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasını kendisinin yaptığını belirterek itirafta bulundu. Savcılığa ifade veren Serbes tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Emrah Serbes tutuklandı.

Serbes'in sorgusunda sosyal medyada paylaştığı nottaki ifadelerini tekrar ettiği ve "Yaptığım suçu kabul ediyorum, yaptığımın bir suç olduğunu biliyorum ve verilecek her türlü cezaya razıyım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.