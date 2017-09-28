Irak açıkladı Türkiye ile Bağdat hükümeti petrol konusunda anlaştı

Türkiye ile Bağdat hükümeti ham petrol ihracatı için prensipte anlaştı

Irak Başbakanlık Ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Yıldırım Irak tarafından referandum konusunda atılacak her karara Türkiye'nin desteğini bildirdi.

Açıklamada, iki başbakan arasındaki görüşmede Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhattap alma konusunda prensipte anlaştığı ifade edildi.