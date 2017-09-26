Katalonya Özerk Bölgesi Başkanından Barzani'ye tebrik

Rudaw haber ajansı, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont'un referandum oylamasının ardından Barzani'yi tebrik ettiğini duyurdu

Sosyal medyadan açıklama yapan Puigdemont, "Bu sabah Başkan Barzani’yi telefonla arayarak Kürdistan Bölgesi referandumundan dolayı tebrik ettim" ifadesini kullandı. Puigdemont devamında, "Telefon görüşmesinde, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk" diye belirtti.