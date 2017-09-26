26/09/2017 20:49


Mesut Barzani'den referandum sonrası flaş açıklamalar

Mesut Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referandum oylamasının ardından yeni açıklamalarda bulundu

Barzani'ye yakın haber sitesinin aktardığı açıklamalar şöyle:

Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır. Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz. Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil. Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz. Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum. Kürt - Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz. Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok. Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım. İki taraf için de en iyi yol diyalogtur. Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı. Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır.

İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz. Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik. Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar. Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Bütün ihtilafları bir tarafa bırakarak, birlik olmalıyız. Siyasi parti kılıfından çıkıp, vatan çatısı altına girmeliyiz.


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