25/09/2017 22:22


Erbil'de kutlamalar erken başladı

erbil haberleri

Referandum oylamasının sonuçları yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Kesin sonuçlar açıklanmasa da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde kutlamalar başladı

Erbil'de toplanan binlerce vatandaş, referandum oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı. Kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerinde bir araya gelen vatandaşların ellerine IKBY bayrağı ve Mesut Barzani posterleri taşıdıkları görülüyor. Aynı zamanda bazı kent sakinleri ise havai fişek kullanıyor. Yöresel elbiseler içerisindeki vatandaşlar kale önünde halay çekip, eğleniyor. Kentin başka semtlerinde ise araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar konvoylar halinde dolaşıyor. 

 

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