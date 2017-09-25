25/09/2017 22:18
IKBY referandumundan ilk sonuçlar geliyor
Kuzey Irak'ta bu sabah referandum için oy verme işlemleri başladı. Saat 18.00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı
Referandumda ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Kürt kaynaklara göre Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı.
SANDIKTAN ÇIKAN İLK SONUÇLAR
Seçmen sayısı: 138.585
Evet: %97.8
Hayır: 2.92
Şehirlere göre katılım oranları şöyle:
Erbil: %86
Duhok: %90
Kerkük: %78.77
Ninova Ovası: %86
Hanekin: %92
Akre: %94
Gulala: %78
Zaho: %94
Karatepe: %62
Cebare: %76
Soran: %86
Mahmur: %87.3
Amediye: %89
Çoman: %91
Mergesor: %98
Rewanduz: %90