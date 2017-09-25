IKBY referandumundan ilk sonuçlar geliyor

Kuzey Irak'ta bu sabah referandum için oy verme işlemleri başladı. Saat 18.00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı

Referandumda ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Kürt kaynaklara göre Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı.

SANDIKTAN ÇIKAN İLK SONUÇLAR

Seçmen sayısı: 138.585

Evet: %97.8

Hayır: 2.92

Şehirlere göre katılım oranları şöyle:

Erbil: %86

Duhok: %90

Kerkük: %78.77

Ninova Ovası: %86

Hanekin: %92

Akre: %94

Gulala: %78

Zaho: %94

Karatepe: %62

Cebare: %76

Soran: %86

Mahmur: %87.3

Amediye: %89

Çoman: %91

Mergesor: %98

Rewanduz: %90