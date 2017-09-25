Flaş Habur Sınır Kapısı tek taraflı kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dünyanın tüm tepkisine rağmen referandum için bu sabahtan itibaren sandık başına gidiyor

Oy verme islemi bu sabah itibariyle resmen başladı. Sınır ötesi tezkeresini meclisten geçiren Türkiye diken üzerinde. Referandumun gerçekleşmesinin ardından Türkiye MGK'da alınan kararları devreye sokacak.

İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Barzani dünyadan gelen uyarılara rağmen Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun bugün yapılacağını açıklarken, "Umarım Türkiye sınırı kapatmaz" demişti.