25/09/2017 08:56


Flaş Habur Sınır Kapısı tek taraflı kapatıldı

habur sınır kapısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dünyanın tüm tepkisine rağmen referandum için bu sabahtan itibaren sandık başına gidiyor

Oy verme islemi bu sabah itibariyle resmen başladı. Sınır ötesi tezkeresini meclisten geçiren Türkiye diken üzerinde. Referandumun gerçekleşmesinin ardından Türkiye MGK'da alınan kararları devreye sokacak.

İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Barzani dünyadan gelen uyarılara rağmen Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun bugün yapılacağını açıklarken, "Umarım Türkiye sınırı kapatmaz" demişti.

 

thy
THY'den Erbil seferleri hakkında açıklama
cumhuriyet davası
Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Barzani
Barzani oy vermek için sandık başına gitti
Bülent Tüfenkci
Bakan'dan Habur Sınır Kapısı ile ilgili flaş açıklama
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 25 Eylül 2017
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı ve ruhani

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani arasında önemli görüşme

flaş haber

Şemdinli'den acı haber şehit ve yaralılar var

Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumu gayrimeşru

erdoğan

Cumhurbaşkanı açıkladı üniversiteye giriş sınavı kalkıyor mu

Son Dakika Haberleri
thy

THY'den Erbil seferleri hakkında açıklama

cumhuriyet davası

Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması bugün görülecek

Barzani

Barzani oy vermek için sandık başına gitti

Bülent Tüfenkci

Bakan'dan Habur Sınır Kapısı ile ilgili flaş açıklama

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam