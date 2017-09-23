23/09/2017 13:57


Şemdinli'den acı haber şehit ve yaralılar var

flaş haber

Irak sınırındaki askeri üs bölgesine teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda 1 işçi ve 1 asker şehit düştü

Hakkari Valiliği Tekeli Bölgesi'ne yapılan saldırı ile ilgili açaklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"23.09.2017 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Taburu'na bağlı 2 bin 867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli 1 işçi ve bölge emniyetinden sorumlu 1 askeri personel şehit olmuştur, 2 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

EDİRNE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Hakkari’de Tekeli Üs bölgesine Kuzey Irak tarafından doçka ve katyuşa ile düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Sercan Fidan’ın Edirne’nin Meriç İlçesinin Küplü beldesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Sercan Fidan’ın bir yılı aşkın süredir sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit sözleşmeli Er Sercan Fidan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı ve bir süre önce de babaannesinin vefat ettiği öğrenildi.

 

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