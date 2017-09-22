Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumu gayrimeşru niteliği ve kabul edilemez. İşte o sert açıklama

AVRUPA-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı referandumun "gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir" dendi.3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada "Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar" ifadeleri yer aldı.Açıklama şöyle devam ettİ:"Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturan vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır.ABD, Türkiye, İran ve Irak; Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadeleyi zayıflatacağı ve bölgede yeni çatışmaları tetikleyeceği gerekçesiyle, IKBY'ye refererandumu ertelemesi çağrısı yapıyor.Ancak IKBY Başkanı Mesud Barzani bugün katıldığı mitingde, referandumu ertelemek için çok geç olduğunu söyleyerek, referandumun yapılacağını açıkladı. Barzani'den henüz bir yanıt gelmedi.