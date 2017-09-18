Fındık İçin Yürüyoruz yürüyüşü Ordu'da başladı

CHP tarafından bugün başlatılan ve 20 Eylül Çarşamba günü sona erecek "Fındık İçin Yürüyoruz" yürüyüşüne CHP'li isimlerin yanı sıra çok sayıda fındık üreticisi de katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, burada gazeteciler yaptığı açıklamada, fındık için yapılacak yürüyüşle ilgili toplandıklarını söyledi.Üreticinin içerisinde bulunduğu durumu hükümete duyurmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Gerçekten fındık üreticisi mağdur. Üretici sayın Bakanın 8,75 lira olarak açıkladığı maliyetin altında fındığını 7,5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alamıyor. Maalesef bir yıl emek verdiği ürünüyle şu anda borçlarını dahi kapatamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor, üniversiteye gönderemiyor. Büyük bir acziyet içerisinde."

Torun, bunu protesto etmek ve üreticinin sesini duyurabilmek için yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Yürüyüşe katılan ancak katılamayıp da gönlü burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'daki bir alıcıya ürünlerinin teslim edildiğini savunan Torun, "Şu anda hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hiçbir yetkiliden ses yok. Biz ancak yürüyüş ifademizi kullanınca sayın Bakan özellikle TMO'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa sürede gerçekleştirileceğini ve belli iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Demek ki biz talebimizi iletince, biz sesimizi yükseltince, biz hükümete uyarımızı yapınca sonucunu alıyoruz." dedi.

Seyit Torun, bugünkü yürüyüş parkurlarının yaklaşık 20 kilometre olduğunu aktararak, her 5 kilometrede dinleneceklerini, ikinci gün ise 15 kilometre yürüyeceklerini söyledi.

Yürüyüşün 3 gün süreceğini ve yaklaşık 47 kilometre yol katedeceklerini belirten Torun, son gün saat 18.00'de Giresun Atatürk Meydanı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşarak konuşma yapacağını ifade etti.

HAKKIMIZI ARIYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye'nin dört bir yanından Ordu'ya ulaşabilmiş 40'a yakın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Özel, 3 günün sonunda tüm milletvekilleri ve yöneticilerin, fındık mücadelesine destek olmak, fındık üreticisinin sesini dünyaya duyurmak için yapılan yürüyüşe gelerek katkı sunacağını anlatarak, "Biz fındık üreticisinin sorununu yüksek sesle dile getirdikçe yankı bulduğunun ve hükümetin yıllardır fındıkçının duymadığı sesini bir nebze olsun duymaya başladığının ve rahatlatıcı şeyler söylediğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

Yürüyüşün duyurulması sonucu fındıkçının daha rahat edeceğini dile getiren Özel, "Korkuları yıkmanın, korkuları geride bırakmanın ve hak aramanın zamanıdır. Bunun için 133 milletvekilimiz adına, Genel Başkanımız adına Ordu'da, Giresun'da, Karadeniz'de fındık üreticisinin yanındayız. Sizi seviyoruz. Sizin sorununuz, bizim sorunumuz. 'Sizin yüzünüz gülene kadar biz sizinle birlikte mücadele etmeye geldik.' demek için geldik." diye konuştu.

Açıklamaların tamamlanmasıyla birlikte toplaan grup yürüyüşe devam etti.