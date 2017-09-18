18/09/2017 17:06


Zaman gazetesi davasının sanıkları yargılanıyor

Zaman gazetesi davası

Darbe girişiminin ardından yayınlanan OHAL kararnamesi ile birlikte kapatılan Zaman Gazetesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam ediliyor

Dava kapsamında yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan gazetenin yazarlarından Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay ile Ali Bulaç ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.Duruşmada savunmasını yapan yazar Ali Bulaç, "darbeci katil örgütü lanetliyorum" diyerek şunları söyledi:

"Bence Gülen hareketi cemaatken iyiydi. Güzel hizmetlere imza atıyordu. Zaman içinde kötüye dönüştü. FETÖ oldu. Onu övenler, destek verenler suç ortakları değil, iyi vasıflarına hizmetlerine teveccüh gösterdiler, destek verdiler. Bir keresinde Cumhurbaşkanı şöyle sitem etmişti; 'Ne istediniz de vermedik?' doğru her istediklerini alabiliyorlardı. Çünkü istedikleri iyi şeylerdi. Fakat cemaat Allah rızasına dönük hizmet yolunda dev adımlar atarken güç zehirlenmesine uğradı. Hormonal büyüme onlarda kibre yol açtı. Her istediğimizi yaparız, yaptırırız vahmine kapıldı"

Doğan Haber Ajansı'nın duruşmadaki ifadelerine yer verdiği Bulaç, 17 - 25 Aralık operasyonları sürecinde de AKP'yi yolsuzluk yapmakla suçlamadığını, AKP iktidarında algı mühendisliği yapmadığını da ifade etti.

31 şüpheli, 'darbeye teşebbüs' ile suçlanıyor

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada 22 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık da hazır bulundu. İddianamede toplam 31 şüpheli hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile aralarında yabancı gözlemcilerin de bulunduğu kişiler duruşmaya izleyici olarak katılıyor.

Kaynak: BBC Türkçe


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