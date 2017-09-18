Flaş TSK Habur Sınır Kapısı'nda tatbikat başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada bugün Silopi Habur bölgesinde bir tatbikat başlatıldı

Habur Sınır Kapısı Şırnak ile Kürt Bölgesel Yönetimi kenti Zaho arasında geçişi sağlıyor.TSK'dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.