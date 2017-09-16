İngiltere'deki Türk yetkiliden Irak Türkmenlerine destek çağrısı

İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacioğlu Irak Türkmenlerine destek için dayanışma çağrısında bulundu

Kamuoyunun Dikkatine.

Kerkük, köken olarak bir Türkmen şehridir fakat 1980'lerde Saddam’ın Araplaştırma kampanyası 2003 ten sonrada Ortadoğuda Arap baharı kapsamında. Kerkük'ün Kürtleştirme kampanyası şehrin demografik yapısını değiştirmiştir.

Suriye’deki ve Kuzey Irak’taki gelişen olaylarla tehlikenin boyutu daha da artmış Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin altında yaşama mücadelesi veren Kerkük Türkleri, kendi kaderleri ile baş başa bırakılmıştır.

Bu durumlar karşısında Türkmenler daha zor koşullar altında ayakta durmaya çalışıyor. Barzani’nin “Kerkük Kürt kentidir” açıklamalarından önce ve sonra, bu coğrağrafyanın demografik yapısının değiştirildiğini Dünyaya anlatmaya çalkşıyorlar. Kerkük,Türk kentidir ve burada kardeşlerimiz Kerkük Türkleri yaşamaktadırlar. Türkmen kimliği Saddam döneminde ve sonrasında Barzani tarafından çeşitli şekillerde yok edilmeye çalışılmışsa da, Türkmenler, direnişleri ve mücadeleleri sayesinde kimliklerini korumuşlardır. Daha da güçlü hale gelmeleri için, Türkiye’ye yaptıkları çağrıların karşılıksız kalması bile Türkmenleri mücadelelerinden geri adım attırmamıştır. Hala da Kerkük’ten yardım ve destek isteme sesleri yükselmektedir.

Bugün Kuzey Irak’ta yaşam mücadelesini veren Türkmenlerin güven ve huzur ortamında olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kentteki güvensizliğin sokaklara da yansıdığını görebiliyoruz. Türkmenlerin liderliği yapanların kaçırılması, sokak ortasında infaz edilmesi, çeşitli kazalarla yok edilmesi bu endişeyi, korkuyu daha da artırıyor. Bütün bu yapılanlar karşısında bizim Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Muhalefetimiz, Sivil toplum kuruluşlarımız ne yaptılar. Hangi tavrı ortaya koydular?

Barzani. Amerika’nın, bölgedeki petrol kaynaklarının bekçiliğini yapıyor. Bu nedenle de korunuyor. Eğer, bugünkü AKP Hükümeti, Barzani ile iyi geçinmeye çalışıyor, oldu- bittilere ses çıkaramıyorsa, ya bunu Amerika istediği için yapıyor, yada bölgedeki ticari ilişkileri yüzünden Türkmenleri feda ediyor. Ve Türkmenleri kaderine terkediyor. Türmenler kadetine Terkedilirken. Kuzey Irak’a yerleşen İsrailliler burada hem Peşmergeleri eğitiyor, hem de Barzani’ye taktik veriyorlar.

Türk Dünyası Dayanışma platformu olarak.her zaman Irak Türkmenleri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha bildirir. Türkiyemizin. Türk Devlet ve Topluluklarının Bu zorlu şartlarda Irak Türkmenlerine destek çağrısında bulunuyoruz.

Atilla Abacioğlu

İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı

İngiltere Türk Dünyasını temsil eden Ülkeler

Atilla Abacıoğlu ( Türkiye )

Özlem Acı. ( Türkiye )

Melek Maksudoğlu . Caner Mülayım ( Kırım Tatar Türk'leri temsilcisi )

Sundus Abbas ( Irak Türkmen'leri Temsilcisi. Avrupa Irak Türkmen'leri federasyon Başkanı )

Rıdvan Hacıbedel. ( Batı Trakya Türkleri Temsilcisi )

Rahime Mahmut ( Doğu Türkistan. Uygur Türkleri Temsilcisi )

Fatma Gülsen ( Kıbrıs Türkleri Temsilcisi )

Savas Marendi ( Güney Azerbeycan Türkleri Temsilcisi )

Alp göktürk ( Azarbeycan Türkleri Temsilcisi

Omar Masom ( Afganistan Türkmenleri Temsilcisi )

Otabek Mahkamov ( Özbekistan Türkleri Temsilcisi )

Yeliz Güler ( Bulgaristan Türkleri Temsilcisi )

Gülnara Erdoğan ( Kazakistan Türkleri temsicisi )