Şafak Pavey Kimdir işte Şafak Pavey'in biyografisi

Şafak Pavey, Michelle Obama ve Hillary Rodham Clinton ile 2012 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü töreninde ödül almıştı

Şafak Pavey (d. 10 Temmuz 1976, Ankara. Türk diplomat ve siyasetçi Şafak Pavey, Michelle Obama ve Hillary Rodham Clinton ile 2012 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü töreninde.Londra'da bir dönem yaşayan gazeteci Ayşe Önal'ın kızıdır. Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisansını London School of Economics'de tamamlamıştır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve giriş seviyesinde Arapça, Farsça bilmektedir. Uluslararası işaret diliyle de konuşabilmektedir.

Şafak Pavey

Doğum 10 Temmuz 1976 (41 yaşında)

Ankara, Türkiye

Milliyet Türk

Eğitim Westminster Üniversitesi

Londra Ekonomi Okulu

Meslek Diplomat, Siyasetçi, Gazeteci

Siyasi parti CHP

Aile Ayşe Önal (annesi)

Resmî site http://www.safakpavey.com/

Birleşmiş Milletler'deki Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakarak 15 yıl sonra Türkiye'ye geri dönmüş,12 Haziran 2011 seçimlerine girip Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. bölge 5. sıradan milletvekili seçilmiştir.24 Mayıs 1996'da İsviçre Zürih'te, Cenevre Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldığı dönemde beyin tümörü teşhisi konulmuş arkadaşını trene bindirmeye çalışırken geçirdiği bir kaza sonucu sol kol ve bacağını kaybetmiştir.Bu durumu, Zürih Üniversite Hastanesi'nde tez konusu olmuştur ve bu çalışma kitap olarak yayımlanmıştır.

TBMM XXIV.ve XXV.Dönem İstanbul milletvekilidir. Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye-Norveç Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekilidir. 30 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Doğa Hakları ve Sosyal Poltikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

3 Temmuz 2015 tarihinde CHP grubu tarafından Meclis Başkanvekili olarak belirlenmiştir.