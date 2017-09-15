15/09/2017 16:10


Londra metrosunda meydana gelen patlamanın detayları belli oldu

londra patlama

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda yaralananlar çeşitli hastanelerde tedavi ediliyor

Londra Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 'terör saldırısı soruşturması başlatıldığı' belirtildi. Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard, saldırının el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini doğruladı.

Emniyet müdür yardımcısı Mark Rowley, patlama ile ilgili olarak yüzlerce polisin görevlendirildiği, İngiltere İç İstihbaratı Servisi (MI5) ile birlikte çalışıldığını duyurdu.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef.

Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" diyor. Lateef, yaşanan panik ve kaçışma anında izdiham çıktığını ve yaralanan kişiler gördüğünü de söyledi.

BBC News sunucusu Sophie Raworth ise bacağından yaralanmış bir kadının sedyeyle taşınırken gördüğünü aktardı.24 yaşındaki görgü tanığı Alex Littlefield olay yerinde yaşananları "Parsons Green istasyonunun girişine doğru yürüyordum. Bir anda herkesin dışarıya doğru kaçıştığını gördüm. Herkes oldukça korkmuş gözüküyordu" diyerek anlattı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılanlar arasında panik nedeniyle oluşan izdiham nedeniyle yaralananlar da bulunuyor.İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın bir "terörist saldırı" olduğunu açıkladı. May saldırıda yaralanan kişilere ve güvenlik güçlerine de "düşüncelerim sizlerle" mesajı verdi.

Güvenlik komitesi COBRA'nın da saat 13:00'te toplanacağı ifade edildi.Londra'nın ilk müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "terörizme yenilmeyeceğiz" dedi.


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