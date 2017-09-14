Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de defnedildi
Cenazesine yönelik saldırılar nedeniyle defnedilemeyen HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk bugün Tunceli'de defnedildi
Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk’un Ankara’da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi. Daha sonra cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk’un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.