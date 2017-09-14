14/09/2017 14:28


İsveç Dışişleri Bakanından Arakan çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström yaptığı açıklamada "Saldırıların bir an önce durdurulması lazım. Mağdurlara hızla insani yardımın yapılması gerekir'' ifadelerine yer verdi.Wallström, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve İngiltere'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün Arakan konulu toplantı gerçekleştirdiğini hatırlattı.Toplantıda, BMGK'nın Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadığını kaydeden Wallström, şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunulduğunu aktardı.


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