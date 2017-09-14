14/09/2017 09:46


BMGK Arakan için toplandı 'Şiddete bir an evvel son verilmeli'

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Arakanlı Müslümanların son dönemlerde yaşadığı şiddet olaylarını görüşmek için toplandı

BMGK'nın eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Tekeda Alemu, konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.Alemu, "BMGK, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımından endişeli ve sivillere yönelik saldırıları kınadı. Konsey, Arakan'daki şiddete bir an önce son verilmesi, gerginliğin azaltılması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." dedi. 

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BMGK'nın Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara kapısını açmasını ise memnuniyetle karşıladığını belirten Tekeda Alemu, Myanmar hükümetine insani yardımların sağlanması konusunda BM ve diğer yardım kuruluşları ile iş birliği çağrısı yaptı.İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise "BMGK, 9 yıl sonra ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaştı." diye konuştu.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 370 bine ulaştı.


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