iPhone X özellikleri ve i phone X ilk görüntüsü

Son dakika... iPhone X'in özellikleri ve fiyatı. Teknoloji devi Apple, iPhone 8 ya da iPhone X'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıttı.

AVRUPA TEKNOLOJİ-iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranla geldi. Ön ile arkada cam paneller kullanılmış ve aralarında metalik bir şasi yer almış. Oldukça sağlam olacağı söylenebilir.Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde yer alıyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’te var. Fiziksel Home butonu da kaldırılıp yerine sanal bir Touch ID yerleştirilmiş. iPhone 8'in sanal ana ekran tuşu kullanıcı tarafından boyutlandırılabiliyor ve uygulama içerisinde kendisini otomatik olarak gizleyebiliyor. Bu tuş yine ön kısmında ama ekranın altına gömülü.

iPhone X'in geniş açılı ve telefoto lensler için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip, dikey olarak konumlandırılmış çift lensli arka kameraya sahip Aynı zamanda AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarda 3D algılayıcı da bulunuyor