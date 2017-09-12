12/09/2017 18:25


Almanya Dışişleri Bakanı ile Merkel o konuda ters düştü

Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik silah sevkıyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu bildirdi

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, bu sabah yaptığı açıklamada Türkiye’ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu duyurmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah sevkiyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu dile getirdi. Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye'ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmediğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ikili ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Berlin’in Türkiye’ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.

 

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