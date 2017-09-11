11/09/2017 08:31


Reza Zarrab tahliye mi edildi

Reza Zarrab

Son 1.5 yıldır ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda cezaevinden tahliye edildiği görülüyor

Reza Zarrab, geçtiğimiz yılın Mart ayında 2016’da Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girerken tutuklanmıştı. Farklı cezaevlerinde yatan Zarrab’ın nakil işlemleriyle ilgili gelişmeler Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesinde günü gününe yer alıyordu ve şimdiye kadar herhangi bir hatayla karşılaşılmadı.Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, Zarrab’ın cezaevinden çıkmasının bu süreçte ancak ‘tanık koruma programı’na alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Öyleyse Zarrab, ‘US Marshalls Service’ denilen ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti yetkililerine teslim edilmiş olabilir.

Öte yandan, DHA'nın haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, olayın teknik bir yanlışlıktan kaynakladığını ve Zarrab’ın halen hapiste olduğunu belirtti.DHA'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu'na ait sitede 'serbest bırakıldı' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’na vekâlet eden Joon H. Kim’in hazırladığı son iddianamede, Zarrab için daha önce dört suçlamadan istenen 70 yıl hapis cezası, 90 yıla çıkarılmıştı. Davanın hâkimi Richard Berman, geçen haftaki ara oturumda yeni iddianamenin sanıklara okunması için Zarrab’ı 11 Eylül’de (bugün), Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attilla’yı ise 25 Eylül’de mahkemeye çağırmıştı. Zarrab, İran’a yönelik uluslararası yaptırımları delmek ve ABD bankalarına yönelik dolandırıcılıkla suçlanıyor.30 Ekim’de başlaması planlanan esastan yargılama öncesi başsavcılığın hazırladığı ek iddianameyle eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da davaya sanık olarak eklenmişti.

Kaynak: Hürriyet


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