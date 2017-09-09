Astana'dan telefonla görüştüler Trump Erdoğan Newyork'ta görüşecek

Erdoğan ve Trump Newyork'ta bir araya gelecek

AVRUOA/Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çeken iki lider, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.Erdoğan ve Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.