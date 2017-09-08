08/09/2017 19:29


Bomba iddia, juri Zafer Çağlayan'ın tutuklanma kararını onayladı

Zafer Çağlayan

'Washington Hattı' sitesinde yapılan haberde yer alan iddiaya göre, eski Bakan Zafer Çağlayan ve Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında resmi tutuklama kararı Juri tarafından onaylandı

Sözcü Gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasına, ek iddianameyle "sanık" olarak eklenen AK Partili eski Bakan Zafer Çağlayan ve Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında, "gözaltı kararı" da çıkarılmıştı. Karar, iddianamenin altına, gözaltı kararlarına bakan Amerikalı Sulh Hakimi'nin el yazısıyla düştüğü notta yer almıştı.ABD’de, New York Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin büyük jüri tarafından kabul edilmesinin ardından, Sulh Hakimi Parker, iddianamenin altına tarih ve paraf atarak, “gözaltı kararı talimatı verildi” notunu düşmüştü.

 

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