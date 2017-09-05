05/09/2017 12:38


Fethullah Gülen'in doktorundan kan donduran savaş talimatı

Fethullah Gülen

Hain darbe girişiminin ardından FETÖ'nün planları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Gülen'in ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal'ın örgüt üyelerine gönderdiği 'darbeye hazırlanın' maili Kaynak Holding'in bilgisayarlarından ortaya çıktı

Gülen'in doktoru Ünal tarafından TSK imamlarına darbe girişiminden 2 ay önce gönderilen mailde FETÖ'den tutuklanan Halit dumankaya'nın gördüğü sözde rüya ile şifreli olarak darbeye hazırlanın talimatı veriliyor. Mailde "Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından himmet verdiği için tutuklanan Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Halit Dumankaya'ya aittir" notu bulunuyor. Mailde rüya adı altında hazırlık talimatı şu ifadelerle veriliyor: "Yatsı namazından sonrası Halid bin Velid iki askeri atlı olarak cam kenarına geldiler. Benim için de beyaz eyerli bir at getirmişler. Halid bin Velid elini uzattı, parmaklıklardan geçerek ata bindim."

Bir süre gökyüzünde atlarla dolaştığı anlatılan rüyada "Havada atlı olarak ilerlemeye başladık. Bir müddet sonra arkalarını dağa vermiş ve büyük ovada konuşlanmış bir ordu göründü. Ordunun arasında mavi beyaz bir çadır vardı. Bunlar kimin dedim, Sahabi ve şehitlerden oluşan bir ordu dediler.

"Size yardım için geldik" dedi Halid bin Velid. Çadırda kim var dedim. Efendimiz (S.A.V.) var dediler. Burası neresi dedim, Ankara'nın girişi dediler. Bu arada oradaki birlikler savaş düzenine geçiyorlardı. Sonra tekrar atlı olarak odanın penceresine geldik ve yatağın üzerine geçtim. Rüya değil uyanıktım. Halit Bin Velid zırhlı ve siyah bir sarığı vardı başında."


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