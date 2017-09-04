Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını fırsat bilen tatilciler otoyollarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında bugüne kadar 112 kişi can verdi

Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın dördüncü ve tatilin son günü olan bugüne dek toplam 159 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı.