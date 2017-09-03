Türkiye'de 4 eşli evlilik kanunlara uydurulmaya çalışıyor, flaş gelişme

Türk İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün tesis edeceği işlemler ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere ilişkin ilgili bakanlıklardan görüş aldı. İşte çarpıcı haber

AVRUPA-Türk vatandaşlığına alınan ancak ülkelerinde yasal olan ikinci, üçüncü evlilikleri ve bu evliliklerden çocukları olanlar, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na takıldı. Meclis’te görüşülmeyi bekleyen kanun tasarısıyla, aile kütüklerinde yer alacak bilgilere ‘velayet ve vesayete’ ilişkin detaylar eklenecek. Olayın Türk vatandaşlarına etkisinin ne olacağı ise kafaları karıştırdı.Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin nüfus aile kütüğü kayıtları, velayet ve vesayete ilişkin işlemlerde bazı güçlükler yaşanıyor.Suriyeli, Suudi ya da başka bir ülke vatandaşı olup Türk vatandaşlığına alınan bazı kişilerde, kendi ülkelerinde yasal olan ikinci veya üçüncü evlilikleri ve bu evliliklerden olma çocukları, Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğer mevzuata takıldı. Şikâyetler üzerine ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak Meclis’e gönderilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na sorunu çözmeye dönük maddeler konuldu. Talepler ve öneriler doğrultusunda, Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin sorunlarına çözüm getiriliyor.Kanunlara bu durum nasıl yansıyacak merakla bekleniyor.