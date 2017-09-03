03/09/2017 00:33


Memelerine yazdığı yazı başına iş açacak Ukrayna Türkiye maçı

Son dakika

Şok gelişme. Türkiye'nin Ukrayna ile karşılaşacağı maç öncesinde çıplak protestolarıyla ünlü Femen kadın gurububir kadın hakem ve takım kaptanlarının selamlaştığı anda sahaya atladı

Avrupa-Türk Milli takımın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ile karşılaşacağı maç öncesinde FEMEN üyesi bir kadın sahaya indi.FEMEN’den yapılan açıklamada eylemcinin polis merkezine götürüldüğü belirtilirken, “FEMEN Erdoğan’ın rejimini protesto etti. Erdoğan rejimi özgürlüğü engelliyor ve özgürlüğü öldürüyor. Durdurun” diye açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşun çabalarına rağmen canlı yayında görülmeyi başaran kadın, memelerine yazdığı yazı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. 

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