01/09/2017 07:32


Kurban Bayramınız kutlu olsun

Kurban Bayramı

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı geldi çattı. Sizlerin de bu mübarek günlerinizin iyi geçmesini diler kurban bayramınızı kutlarız

Kurban Bayramında sizler de sevdiklerinize göndereceğiniz mesajlarla onları mutlu etmek istiyorsanız haberimizden yararlanabilirsiniz.

-Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

-Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

-Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

-Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

-Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

-Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

-Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız..


Kurban Bayramı
Kurban Bayramınız kutlu olsun
alman basını
Alman basını özetleri 1 Eylül 2017
Hulusi Akar
Orgeneral Hulusi Akar'ın Kurban Bayramı mesajı
binali yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
kurban bayramı mesajı
En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları
İlgili Haberler
BMGK

İngiltere talep etti BMGK Arakan için toplandı

Myanmar

Arakan'da 18 bin Müslüman Bangladeş'e kaçtı

Nilgun_Canver.

Nilgün Canver'in cenaze bilgileri belli oldu

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi

Son Dakika Haberleri
alman basını

Alman basını özetleri 1 Eylül 2017

Hulusi Akar

Orgeneral Hulusi Akar'ın Kurban Bayramı mesajı

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

kurban bayramı mesajı

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları

 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

Devam