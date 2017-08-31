31/08/2017 12:01


İngiltere talep etti BMGK Arakan için toplandı

BMGK

İngiltere'nin talebi üzerine BGMK, Arakan'da yaşananlara ilişkin bir görüşme yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tarafından yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Myanmar konusunda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.Şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını kaydeden Rycroft, "Myanmar'daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Tüm üyelerin Arakan için Annan raporunda yer alan tavsiyeleri desteklediğini vurgulayan Rycroft, BMGK toplantısından herhangi bir resmi belge çıkmadığını sadece son durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Rycroft, bu toplantının Myanmar'a bir mesaj olduğunu da belirterek gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.Toplantıda Bangladeş'in Rohingyaları kabul edip etmeme konusunu da görüştüklerini anlatan Rycroft, Bangladeş'in bugüne kadar yaptıklarını takdir ettiklerini ve yeni gelenlere de kapıyı açık tutmasını istediklerini ifade etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.


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