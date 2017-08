Kadın hakları savunucusu, İngiltere İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi Meclis üyeliği ve Türkiye'nin İşçi Partili Dostları Parlemento başkanlığı yapan Nilgün Canver 'in cenaze bilgileri belli oldu.

AVRUPA GAZETESİ/LONDRA-İngiltere Türk Toplumu'nın sevilen siyasetçilerinden olan Türk Toplumu'nun yoğun olarak yaşadığı Haringey Belediyesi'nede yıllardır meclis üyeliği yapan tanınmış siyasetçi Nilgün Canver 28 Ağustos'ta Londra'nın Euston semtinde bulunan University College of Hospital hastanesinde son nefesini verdi.

Cenaze bilgileri şöyle:

Tarih: 1 Eylül 2017

Saat : 9.00'da

Adres:

St.Marylebone Crematorium,

East End Road, East Fincley,

London, N2 0RZ

Donations can be made to IMECE Womens Center

Azize Nilgün Canver

24 Eylül 1957 - 28 Ağustos 2017

İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi Meclis üyeliği ve Türkiye'nin İşçi Partili Dostları Parlemento başkanlığı yapan Nilgün Canver vefat etti Kanser ve lösemi tedavisi gören Nilgün Canver ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Geçen salı günü hastane doktorları, cevap vermediği gerekçesiyle tedavisini durdurmuştu. Cumartesi günü hastannenin yoğun bakım servisinden (critical Unit) taburcu edilerek normal hastaların arasına gönderilen Canver, bir gün sonra aramızdan ayrıldı. Londra’da yaşayan oğlu Burak bir an annesinin yanından ayrılmadı. Türkiye’de yaşayan kızkardeşi Nilüfer Canver ve Tuncay Canver Nilgün Canver için Londra’ya koştular

Adana kökenli Türk siyasetçi erken aramızdan ayrıldı. 60 yaşında kansere yenik düştü. SHP'en milletvekili olan Cüneyt Canver Bilgün Canver'in kuzeniydi. Avrupa standartlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Nilgün Canver İngiltere'de yerel hükümete ve belediyelere örnek olmuş bir Türk siyasetçisiydi.İngiltere'bin başkenti Londra'da yıllarca İşçi Partisi (Labour Party) bünyesindev çalışan Nilgün Canver, Haringay Belediyesi'nde 2002 ile 2013 yılları arası Toplum Güvenliği ve Çevre bölümünden beledşyede kabine üyeliği yaptı. Haringey Belediyesi'nde 1986 ile 2003 yılları arasında yerel hükümet memuru olarak görev yaptı. İngiltere siyasetinde Haringay Belediyesinde çok tecrübeli bir isim olan Canver, politika üretme, liderlik, cinsiyet eşitliği, kadınlara karşı şiddet, ulaşım, konut sorunu, atık çöp, geri dönüşüm, lisans konularında başarılı çalışmalarıyla takdşr edilmişti. Avrupa standartlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Nilgün Canver İngiltere'de yerel hükümete ve belediyelere örnek olmuş bir Türk siyasetçisiydi. 2015 2017 yılları arası Avrupa Birliği üzerine şirketlere proje ve danışmanlık yapan Nilgün Canver son iki yıldır bu görevi bağımsız olarak devam ettiriyordu. 1986 ile 2014 arası 16 yıl boyunca Haringay Belediyesi Meclis Üyeliği görevini başarıyla yapan Canver'in Türkiye'de CHP kökenli ailesi bulunuyor. İngiliz ve Amerikan Dili üzerine Üniversite diploması olan Canver,uzun yıllardır Londra'da yaşıyordu. İngiltere Parlementosu'nda Türkiye gurubu kuran Nilgün Canver, Türkiye'nin tezlerini doğru aktarabilmek için çalışmalar yapmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Tottenham Milletvekili David Lammy ile birlikte Türkiye'nin İşçi Partili Dostları adlı parlement gurubu çalışmalarıyla takdir toplamıştı. 2012-2014 yılları arasında İngiltere adına Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Delegesi seçilerek AB için çalışma yapmıştı.