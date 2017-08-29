29/08/2017 17:11


Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz

Oyuncu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeler sürüyor

Vatan Şaşmaz’ın olayın gerçekleştiği gün Aker’i telefonla aramadığı netleşirken, mesajlaşarak buluştukları değerlendirilerek, bu mesajların çözümü için telefonların kilitlerinin açılması için Siber Şube’nin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Şaşmaz ve Aker’in görüşülen yakınlarından şuana kadar telefon şifrelerinin öğrenilemediği belirtildi. Siber Şube’nin şifreleri kırmak için çalışma yürüttüğü, sonuç alınamadığı takdirde iPhone telefonlar için Apple ile temasa geçilebileceği bildirildi.

Aker’in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğuna yönelik bir bilgiye de ulaşamadı. Ablasına ait Şişli’deki adres üzerinden bulundurma ruhsatı alan Aker’in adres değişikliği durumunda bunu karakola bildirmesi ve tabancayı kutusuna koyarak karakoldan alacağı izinle kutusunda bildirdiği adrese götürebileceği belirtildi. Bu izin dışında tabancanın evden çıkartılamayacağı belirtildi.

Aker’in olayda kullandığı Smith Wesson tabancanın Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki incelemesinin sürdüğü bildirilirken, Aker’in tabancayı ateşlediği sağ el ve taktığı eldiveni ile sol elinden alınan el svabı sonuçlarının da henüz belli olmadığı bildirildi. Aker’in giydiği kıyafetlerin de inceleme kapsamında barut izine bakıldığı belirtildi.

 

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