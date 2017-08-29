Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz sonsuzluğa uğurlanıyor

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski sevgilisi ve eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı.

Şaşmaz’ın Karacaahmet Gasilhaesi’ndeki cenazesi saat 12.00 sıralarında yakınları tarafından cenaze aracı ile alındı.

Şaşmaz’ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne götürüldü. Şaşmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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