29/08/2017 12:32


Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz sonsuzluğa uğurlanıyor

Vatan Şaşmaz kimdir

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski sevgilisi ve eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı.

Şaşmaz’ın Karacaahmet Gasilhaesi’ndeki cenazesi saat 12.00 sıralarında yakınları tarafından cenaze aracı ile alındı.

Şaşmaz’ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne götürüldü. Şaşmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.      

Acılı anne Safiye Saydam, bir yandan 4 aylık hamile gelini Yasemin Adalı'yı teselli etmeye çalıştı.      

 

ilkgul karaca
Camden akşamları
trt 1 yayin akisi
29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
Arakan

Arakan'da neler oluyor

Arakan

Arakan'da binlerce Müslüman Bangladeş sınırına gidiyor

nilgun_canver_sadiq_khan

Nilgün Canver aramızdan ayrıldı, sevenlerini yasa boğdu

Dora Altınbaşak

'Teyzem Vatan Şaşmaz'a yıllardır aşıktı'

Son Dakika Haberleri
ilkgul karaca

Camden akşamları

trt 1 yayin akisi

29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

Geçenlerde bir arkadaşımıza yemeğe davetliydik. Mangalda et yaparken “Evde çok güzel, aroması yüksek, içimi yumuşak rakı yapıyorum. Bu yaptığım rakıdan tatmaya başlayalım” dedi. Şaşırdık. Evlerde ...

Devam