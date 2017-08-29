Arakan'da neler oluyor

Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar kendilerine uygulanan şiddetten kaçarak Bangladeş sınırına dayandı

BM tarafından “dünyanın en çok eziyet gören etnik gruplarından biri” şeklinde tanımlanan Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlar, geçtiğimiz cuma gününden bu yana Myanmar ordusu ve Budist çetelerin ağır saldırılarına ve katliamlarına uğramaya başladı. Son saldırı dalgası, Myanmar hükümetinin, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı İslamcı grubun karakollara ve askeri tesislere yönelik eylemlerini gerekçe göstermesiyle başladı. Cuma günü bu grubun, Myanmar-Bangladeş sınırındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından çatışmalar arttı. 30 polis karakolunun da saldırıya uğradığı haberleri geldi. Militanların sopa, bıçak ve el yapımı bombalar kullandığı ifade edildi. Myanmarlı yetkililer, çatışmalarda can kaybının 100’ü geçtiğini, 80 militanının ve 12 güvenlik gücünün öldüğünü bildirdi. Geri kalan can kaybının sivil olduğu düşünülüyor.

Ancak Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, haber almanın zor olduğu ülkede Myanmar ordusunun 2 bin ila 3 bin Arakanlı Müslüman’ın öldüğü bir katliam yaptığını öne sürdü. Myanmar yönetimi, çatışmalar üzerine Müslüman olmayan sivil halkı Arakan’daki çatışma yerlerinden tahliye etmeye başlamıştı. Myanmar hükümeti, Müslüman azınlık için bir tahliye planı uygulamıyor. Müslümanlar, hükümet güçlerinin ve Budist çetelerin saldırıları nedeniyle evlerini terk edip Bangladeş’e doğru yola düştü.