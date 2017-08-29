29/08/2017 10:57


Arakan'da binlerce Müslüman Bangladeş sınırına gidiyor

Arakan

Myanmar'da Müslümanların bulunduğu Arakan'da binlerce kişi işkenceye uğrayıp öldürülüyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı.Ara bölgede sıkışıp kalan Arakanlı Müslümanlar, işkenceye uğradıklarını, gençlerin Myanmar ordusu tarafından öldürüldüğünü söylüyor.Myanmar ordusu ise bölgedeki silahlı militanlara yönelik operasyon yaptığını iddia ediyor.

Cuma'dan bu yana Arakan'da 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor.Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

Kaynak: BBC Türkçe


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