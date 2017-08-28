Nilgün Canver aramızdan ayrıldı, sevenlerini yasa boğdu

İngiltere Türk Toplumu'nın sevilen siyasetçilerinden olan ve Haringey Belediyesi'nde yıllardır meclis üyeliği yapan tanınmış siyasetçi Nilgün Canver dün gece Londra'nın Euston semtinde bulunan University College of Hospital hastanesinde son nefesini verdi.

AVRUPA GAZETESİ/LONDRA-İngiltere Türk Toplumu'nın sevilen siyasetçilerinden olan Türk Toplumu'nun yoğun olarak yaşadığı Haringey Belediyesi'nede yıllardır meclis üyeliği yapan tanınmış siyasetçi Nilgün Canver dün gece Londra'nın Euston semtinde bulunan University College of Hospital hastanesinde son nefesini verdi. İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi Meclis üyeliği ve Türkiye'nin İşçi Partili Dostları Parlemento başkanlığı yapan Nilgün Canver vefat etti Kanser ve lösemi tedavisi gören Nilgün Canver ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Geçen salı günü hastane doktorları, cevap vermediği gerekçesiyle tedavisini durdurmuştu. Cumartesi günü hastannenin yoğun bakım servisinden (critical Unit) taburcu edilerek normal hastaların arasına gönderilen Canver, bir gün sonra aramızdan ayrıldı.

Cenaze ve defin işlemleriyle ile bilgiler gazetemize ulaştığında bu sayfada yer vereceğiz. Ayrıntılar geliyor

NİLGÜN CANVER KİMDİR ?

NİLGÜN CANVER'İN SEVENLERİ NE DEDİ

NİLGÜN CANVER VEFATI