27/08/2017 23:21


Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü, Vatan Şaşmaz kimdir

Vatan Şaşmaz

Beşiktaş'ta bulunan Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker ile birlikte ölü bulunan Vatan Şaşmaz'ın ölümü duyanlarda büyük üzüntü yarattı. Peki Vatan Şaşmaz kimdir? Detaylar haberimizde

Çocuklar Duymasın adlı dizide uzun yıllar rol alan oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümü herkesi şok etti. 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini verdi. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlandı. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı. Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı. Askerliğini Şırnak'ta yaptı. 


Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker yasak aşk mı yaşıyordu
Vatan Şaşmaz
Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü, Vatan Şaşmaz kimdir
Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz’ın ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu
Filiz Aker
Filiz Aker'in silahlı fotoğrafları görenleri şok ediyor
Vatan Şaşmaz ve eşi
Ünlü sunucunun ölümünün ardından ortaya çıkan acı detay
İlgili Haberler
Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz'ı kim öldürdü, işte detaylar

Katar

Katar'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

yeni khk

Yeni KHK'lar yayınlandı, 2 gazete 1 ajans kapatıldı

flaş haber

Flaş, Maçka ilçesi Jandarma Komutanı FETÖ operasyonunda gözaltında

Son Dakika Haberleri
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker yasak aşk mı yaşıyordu

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz’ın ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu

Filiz Aker

Filiz Aker'in silahlı fotoğrafları görenleri şok ediyor

Vatan Şaşmaz ve eşi

Ünlü sunucunun ölümünün ardından ortaya çıkan acı detay

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam