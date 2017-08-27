Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü, Vatan Şaşmaz kimdir

Beşiktaş'ta bulunan Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker ile birlikte ölü bulunan Vatan Şaşmaz'ın ölümü duyanlarda büyük üzüntü yarattı. Peki Vatan Şaşmaz kimdir? Detaylar haberimizde

Çocuklar Duymasın adlı dizide uzun yıllar rol alan oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümü herkesi şok etti. 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini verdi. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlandı. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı. Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı. Askerliğini Şırnak'ta yaptı.